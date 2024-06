Oto pomysły na krótkie włosy. Mamy listę 10 sposobów pielęgnacji - dzięki nim twoja fryzura zachwyci wszystkich [16.06.24]

Różne odmiany fryzur typu bob, pixie , czy innych sprawdzą się u Pań w każdym wieku. To doskonała opcja zarówno przy prostych, jak falowanych i kręconych włosach. Dobry fryzjer na pewno będzie wiedział, jak dobrać fryzurę do typu urody i preferencji klientki.

Krótkie włosy – pielęgnacja do najlepszego efektu

Wydawać by się mogło, że pielęgnacja krótkich włosów będzie taka sama, jak włosów długich. W końcu zmieniamy tylko ich długość, a nie porowatość.

Jednak nawet taka zmiana sprawia, że warto sięgnąć po nieco inne szampony, czy odżywki, by sprawić, żeby nasze włosy wyglądały jak najlepiej – bez puszenia się, obciążania, czy nadmiernego przetłuszczania się. Po jakie produkty do pielęgnacji i stylizacji sięgać dla uzyskania najlepszych efektów? Jakie wybierać akcesoria do układania włosów?