Panika i limity na cukier w sklepach. Cukru na polskim rynku nie zabraknie, choć niektórzy robią zapasy

Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka wyjaśnia: "W celu zapewnienia dostępności naszym klientom do jednego z podstawowych produktów, jakim jest cukier, zdecydowaliśmy się wprowadzić od 20 lipca 2022 r. limit sprzedaży tego produktu – do 10 kg na jeden paragon. Od pewnego czasu obserwujemy, że w związku z malejącą dostępnością tego produktu na polskim rynku, niektórzy klienci nabywają w naszych sklepach niedetaliczne ilości cukru. Na podstawie analizy paragonów można stwierdzić, że nabywcami są przedsiębiorcy, a nie gospodarstwa domowe. (...)"

Przecież to jakaś głupota! Ludzie sami nakręcają panikę w internecie. Zamieszczają zdjęcia pustych półek, informują się "gdzie rzucili cukier". Kupują już nawet po ponad 6 złotych za kilogram, bo zdarzają się handlowcy wykorzystujący sytuację, którzy sami wmawiają ludziom, że cukru zabraknie i zarabiają.

- Co ci ludzie zrobią z taką ilością cukru? - zastanawia się klientka podbydgoskiego sklepu, widząc mężczyzn pakujących do wózków po 30-40 kg cukru.

Krajowa Grupa Spożywcza, która dostarcza cukier do wielu sieci handlowych, w tym także do sieci Biedronka i podkreśla, że "(...) Zamówienia realizowane są zgodnie z zawartymi kontraktami, a dostawy odbywają się bez zakłóceń ze strony Spółki".

Cukier na cenowej huśtawce

Skoki cen na rynku cukru to nic nowego. W 2011 roku stawki za kilogram słodkich kryształków dochodziły do 4,70-4,85 zł, a lokalnie przekraczały nawet 6 zł! Klienci straszeni informacjami, że tego towaru zabraknie m.in. z powodu nieudolnej reformy unijnego rynku cukru i zmniejszenia produkcji, robili zapasy. A potem ceny zaczęły maleć. W latach 2014-2015 stawki spadły do 1,80-2 zł/kg cukru.