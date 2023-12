Parzenie kawy - takie są najczęstsze błędy. Kawa robi się niesmaczna i traci walory zdrowotne

Kawa to prawdopodobnie najpopularniejszy napój na świecie. Każdego dnia na całym świecie ludzie wypijają ponad trzy miliardy filiżanek kawy. Największe spożycie (na jednego mieszkańca) odnotowuje się w Skandynawii - około 10 kg kawy rocznie. W Polsce to ok. 2-3 kg. Kawę wypijamy o poranku, na rozbudzenie, w ciągu dnia, a nawet wieczorem.