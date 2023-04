Pasja, odwaga i kompletny bzik na punkcie koszykówki - tak Przemysław Frasunkiewicz zbudował mistrza FIBA Europe Cup

Jeśli spojrzymy na skład Anwilu, to w zasadzie nic robi wielkiego wrażenia. Zestaw Polaków - bez wielkich nazwisk. Obcokrajowcy? Przejęty z Łańcuta rozgrywający, przygarnięty z ligi rumuńskiej obrońca, który wcześniej dyscyplinarnie wyleciał z lig włoskiej, młody debiutant w Europie pod koszem. Budżet może być jednym z ciekawszych w PLK, ale w FIBA Europe Cup to najwyżej druga dziesiątka 32-drużynowej stawki.

Przemysław Frasunkiewicz: historia trenera, który stworzył mistrza FIBA Europe Cup

Przemysław Frasunkiewicz jest jednak mistrzem wyciskania wszystkich możliwości z posiadanego skład. Słowo klucz "matchup" często pada w jego wypowiedziach. Tłumacząc na polski, to dopasowanie piątki na parkiecie do ustawienia rywala w taki sposób, aby wykorzystać drobne przewagi na poszczególnych pozycjach.

W Polsce mistrzem był w tym dotąd Igor Milicić, który z Anwilem zdobył dwa mistrzostwa Polski, ale Frasunkiewicz staje się chyba jeszcze lepszy w tej dziedzinie. Konsekwentnie buduje drużynę nie kierując się nazwiskami i przeszłością, ale możliwościami i dopasowaniem poszczególnego gracza do zespołu.

Nie ma graczy trudnych. Są tylko niezrozumiani. Te transfery Anwilu wzbudziły zdziwienie

Cierpliwość i odwaga - to kolejne cechy Przemysława Frasunkiewicza. W styczniu do Anwilu trafił Malik Williams. Debiutujący w Europie środkowy zaczął fatalnie, kibice domagali się zwolnienia. Trzy pierwsze mecze - zero punktów, mnóstwo błędów. Trzy miesiące później w Cholet - 17 punktów i 9 zbiórek.