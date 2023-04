Cichy bohater Anwilu: łobuz we Włoszech, wzór cnót we Włocławku. A po finale w Cholet płakał jak dziecko

Walecznością, energią, ruchliwością Amerykanin imponuje teraz w każdym meczu. Pytany o swój charakter gry odpowiada: pasja i miłość do koszykówki. - Zawsze staram się robić dla moje drużyny to, co mogę najlepiej. To pasja i miłość do tego sportu, uwielbiam być na parkiecie. Jestem z dala od rodziny przez dziesięć miesięcy i nie mógłbym tak żyć bez miłości do koszykówki. Nie ma dla mnie znaczenia, czy zaczynam w wyjściowej piątce, czy wychodzę z ławki rezerwowych, zawsze staram się zrozumieć swoją rolę i wywiązać się z niej na parkiecie. Jestem po prostu szczęśliwy, gdy w każdy możliwy sposób jestem w stanie pomóc kolegom na parkiecie.