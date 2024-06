Pelargonia pokryje cały balkon aż do późnej jesieni. Oto domowa odżywka - zapłacisz mniej niż 5 złotych [23.06.2024] Agnieszka Romanek

Pelargonie nazywane są królowymi balkonów! Odpowiednio pielęgnowane bujnie kwitną wypełniając przestrzeń kolorami i intensywnymi zapachami. Aby cieszyć się pelargoniami aż do późnej jesieni, należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. Niezawodne w tym zakresie są produkty, które znajdziemy we własnej kuchni. Zobacz, jak przygotować domowy nawóz do pelargonii, który zapewni jej właściwe warunki wzrostu.