Piękne kibicki Apatora Toruń zachwycaja wdziękiem. W niedzielę wracają na Motoarenę! [zdjęcia]

WTA Rzym. We Włoszech nie wystarczy dobrze grać w tenisa. Nie zaszkodzi zaczarować męską cześć widowni

Corinnie Dentoni daleko co prawda do pod względem osiągnięć na korcie do Franceski Schiavone, Flavii Pennetty czy Roberty Vinci, bije za to większość swoich rodaczek na głowę urodą, a i jako tenisistka nie jest postacią całkiem anonimową. W 2006 roku razem z Francuzką Alize Cornet dotarła deblowego finału juniorskiego Australian Open. Jej seniorska kariera nie potoczyła się tak, jak sobie wymarzyła, ale piękna Włoszka nie traci humoru, a wypracowaną podczas treningów i meczów sportową sylwetką chętnie chwali się w social mediach. Kibice (na pewno ich męska część) na pewno nie narzekają. My również nie...