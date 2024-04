Piękne pożegnanie Aarona Cela z Areną Toruń. Twarde Pierniki lepsze od mistrza Polski

- Cieszę się, że schodzę z parkietu po w sumie udanym sezonie. Cieszę się, że byłem w Toruniu w czasie największych sukcesów i byłem z zespołem niemal na dnie, nie każdy by się na to zdecydował. Te ostatnie lata wiele mnie nauczyły. Wiem, że Twarde to rodzina, która zawsze wspiera się w trudnych chwilach. Emocje będą ogromne, ten moment na pewno zapamiętam do końca życia - mówił nam koszykarz przed meczem z Kingiem Szczecin.