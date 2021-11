Pieniądze lekkich obyczajów - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma

Informacja o pieniądzach w cudzym portfelu działa prawie tak dobrze jak piersi, a nawet lepiej – bo na obie płcie. Niestety, informacja o pieniądzach PUBLICZNYCH dziwnym trafem nie działa w Polsce jak lep. Forsa gdzieś się wylewa, a ludzie przechodzą i patrzą jakby kapało z rynny. Nic dziwnego, że politycy na wszystkich szczeblach korzystają z tego patentu i pieniądze, które wyjęli z naszych portfeli, traktują jak dar od obcej (mało)inteligentnej cywilizacji.

Sadzimy drzewka? To poprosimy takie droższe, z grubymi pniami, żeby było ładnie. To nic, że połowa nie przetrwa dwóch lat. Się zapłaci i się posadzi kolejne. Zamarzy się nam pomniczek albo złota żabka – to już. Ozdobniki do urzędu – proszę. Nowe gmaszysko ważnej instytucji – a jakże! Najlepiej takie ze szkła i aluminium, w którym nie można latem okna otworzyć – no przecież jest klima.