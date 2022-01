Pijany kierowca udawał, że to nie on prowadził, a kolejny wpadł, bo wjechał "pod zakaz"

W niedzielę, 2 stycznia kilka minut przed g. 18 policjanci z Jabłonowa Pomorskiego otrzymali informację, że ul. Kolejową w kierunku centrum miasta volkswagenem sharanem jedzie prawdopodobnie pijany kierowca. Przy ul. Kolejowej funkcjonariusze zauważyli opisany w zgłoszeniu pojazd, którego kierowca na ich widok zatrzymał auto, a sam... przesiadł się na tylne siedzenie! Gdy policjanci zatrzymali mężczyznę, okazało się, że miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie, posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a samochód, którym kierował nie posiadał aktualnej policy OC oraz badań technicznych. Volkswagenem, oprócz 28-letniego mieszkańca Jabłonowa Pomorskiego, podróżowało dwóch jego kolegów, również pijanych.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu w Brodnicy. W poniedziałek, 3 stycznia został przesłuchany. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.