Pogoda na Kujawach i Pomorzu. Nastała prawdziwa jesień – jest zimno i deszczowo

Góra to 11 stopni

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę na Kujawach i Pomorzu słupek rtęci w termometrach podniesie się maksymalnie do 10 kresek powyżej zera, a we czwartek do 11. W najbliższy weekend i przynajmniej do wtorku 9 listopada będą to wartości od 8 do 10 stopni.