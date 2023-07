Plantatorzy mogą planować produkcję, bo buraki dla Krajowej Grupy Spożywczej jeszcze podrożeją. Oto stawki w 2024 roku

- To bezprecedensowa decyzja, kiedy rolnik wie już półtora roku wcześniej, w jakiej minimalnej cenie będzie mógł sprzedawać swoje płody rolne do cukrowni i na jakich zasadach - powiedział Józef Pawela, przewodniczący Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Grupie Spożywczej, rolnik z Wylatowa koło Mogilna.

Nie mniej niż 46,5 euro netto za 1 tonę buraków kontraktowych w 2024 roku

Dodał, że decyzja, by plantatorzy dostarczający buraki do KGS w 2024 roku otrzymali zapłatę za buraki kontraktowane nie mniej niż 46,5 euro netto za 1 tonę buraków (o polaryzacji cukru 16%), Rada Plantatorów przyjęła z dużą satysfakcją. Bo takie informacje poprawiają poczucie bezpieczeństwa rolników, którzy mogą lepiej planować produkcję. A warto dodać, że plantatorzy KGS zyskają także wyższą dopłatę za okrywanie pryzm buraczanych (z obecnych 2,5 zł do 6 zł za każdą tonę).

Rolnicy będą mieli prawo również do wypłaty świadczenia dodatkowego (wypłacanego plantatorom do buraków kontraktowanych w przypadku gdy średnioroczna cena netto sprzedaży cukru przekroczy 640 euro za tonę).

Cena obowiązująca w 2023 roku jest atrakcyjna

Józef Pawela dodaje, że stawki za buraki w Krajowej Grupie Spożywczej zawsze były najatrakcyjniejsze dla plantatorów w Polsce, co pomagało także plantatorom sprzedającym plony do innych koncernów: - Łatwiej im było negocjować wyższe stawki.

Niektórzy mają obawy

- Nie sądzę, by tak się stało - uważa Józef Pawela. - Do biogazowni trafiają wysłodki z nadprodukcji, a poza tym każdy kto się odpowiednio wcześnie zgłosi do cukrowni po ten towar, zapewne go otrzyma. Tym bardziej, że w Krajowej Grupie Spożywczej wiedzą kto ma produkcję zwierzęcą i potrzebuje wysłodków.

Krajowa Grupa Spożywcza uspokaja:" Zasady zaopatrzenia Plantatorów w wysłodki reguluje umowa kontraktacji buraków cukrowych zawierana pomiędzy Krajową Grupą Spożywczą S.A. a Plantatorami. Oczywiście Krajowa Grupa Spożywcza prowadzi cały szereg analiz dotyczących projektów biznesowych, ale żadne działania nie zmierzają do pozbawiania Plantatorów wysłodków. Wszelkie zasady współpracy wypracowywane są w porozumieniu z Plantatorami, więc nie ma zatem podstaw do jakichkolwiek obaw."