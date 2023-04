Play off siatkarek: ŁKS Commercecon Łódź - OnlyBio Pałac Bydgoszcz. Niespodzianki nie było

ŁKS Commercecon Łódź - OnlyBio Pałac Bydgoszcz 3:0

Sety: 25:11, 25:19, 25:18

ŁKS: Ratzke 2, Scuka 6, Witkowska 8, Diouf 18, Piasecka 7, Gryka 10, Maj-Erwardt (libero) oraz Dróżdź 1, Hryschuk 5, Gajer 0, Drabek (libero).

OnlyBio Pałac: Nowakowska 10, Kobus 6, Ter Brugge 1, Żurowska 9, Lewandowska 8, Bałdyga 2, Witkowska (libero) oraz Łyszkiewicz 1, Justka (libero), Mazurek 0.

Rywalizacja w play off toczy się do dwóch wygranych. Zdecydowanymi faworytkami do awansu są łodzianki, które były najlepszym zespołem w rundzie zasadniczej. Bydgoszczanki skończyły sezon na ósmej lokacie.

Od początku bydgoszczanki miały ogromne kłopoty ze skończeniem ataków i po chwili karane były kontrami. Przy stanie 1:7 trener Jakub Tęcza poprosił o przerwę. Niestety, poprawy nie było. Gdy było 2:12 bydgoski szkoleniowiec znowu poprosił o czas. Gra się odrobinę poprawiła, ale o nawiązaniu walki nie było mowy.