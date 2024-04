Po artykule o młodych matkach szukających razem mieszkania. "Powodzenia, dziewczyny" kontra "Na szkodę właściciela by działały"

Samotne młode mamy nie chcą wracać do hostelu, więc szukają mieszkania do wspólnego wynajęcia. Nikt im nie chce wynająć.

22-letnia bydgoszczanka i jej o rok młodsza koleżanka samotnie wychowują niespełna roczne córki i szukają mieszkania, które chcą wspólnie wynająć. O tym był nasz poniedziałkowy artykuł, który wywołał lawinę komentarzy.

O tym, jak trudno jest znaleźć mieszkanie do wynajęcia niepracującym samotnym młodym matkom, napisaliśmy w poniedziałek, 29 kwietnia 2024. Bydgoszczanki przyznają, że nie pracują zawodowo ze względu na małe dzieci (córka jednej ma niecały rok, drugiej - 7 miesięcy). Panie jednocześnie deklarują, że stać je na wynajem. Tyle że właściciele mieszkań nie chcą takich lokatorek bojąc się tego, że one zadłużą i zniszczą mieszkanie. Sądząc po komentarzach internautów pod tekstem, spotkał się on z dużym zainteresowaniem. Prezentujemy Państwa wybrane opinie na ten temat.

Młode matki w ogniu krytyki

Christopher: - Kiedyś prawo było bardziej skrajnie po stronie wynajmujących (właścicieli), dziś przepisy są bardziej skrajnie po stronie najemców. Póki nie będzie to wypośrodkowane - będą tego typu problemy. W innych branżach jak nie zapłacisz za towar czy usługę, nie otrzymasz towaru lub wykonanie usługi zostanie zawieszone. Przy wynajmowaniu jest inaczej. Istnieje ryzyko, że taki najemca – np. matka z dzieckiem - przestanie płacić. Ale procedura opuszczenia przez najemców mieszkania jest skomplikowana i długotrwała. Stąd obawy wynajmujących. Niestety.

Wiesia: - Christopher, ja powiem odwrotnie. Większość jest rodzin niepłacących niż samotnych matek niepłacących.

Paula: - Wcale się nie dziwię. Nikogo nie stać, żeby utrzymywać swoją rodzinę plus obcą.

Krystyna: - Ukrainkę by przyjęli, taka polska mentalność.

Ludmiła: - Przykro, ale też bym nie wynajęła, mimo że jestem matką 4 dzieci. Nie chciałabym później walczyć o to, żeby kogoś wyprowadzać ze swojego mieszkania, zadłużać się itd. Powodzenia życzę i znaleźć dobrą pracę. Katarzyna: - Jak się chce mieć dzieci, to trzeba najpierw zapewnić im warunki, a teraz szuka frajerów, żeby ją utrzymywać i jej dzieci.

Joanna: - Katarzyna, zanim napiszesz taki komentarz, zapytaj tych kobiet, co się stało, że tak się stało.

Stasia: - To tak wygląda, jakby te panie bez stałej pracy liczyły na to, że ktoś je przygarnie i będzie opłacał pobyt. Drogie panie! Nie ma tak dobrze i długo nie będzie.

Kazimierz: - Chore prawo wynajmu, powstają chore sytuacje. Naprawcie prawo: nie płaci, to na bruk, a sytuacja wróci do normy.

Miłosław: - Polko, Polaku, ucz się na cudzych błędach i lecz przyczyny, zamiast zwalczać skutki. Jak się zostaje samotną matką bez mieszkania? Trzeba najpierw odrzucić naukę Kościoła i mądrość babci, które krytykują seks przed ślubem. I wyśmiać rady matki, żeby najpierw skończyć szkołę, zdobyć zawód i pracę, a potem latać za chłopakami na dyskoteki. Całe szczęście, że mnie to nie dotyczy, bo wychowuję synów, których religią są gry komputerowe... Chyba.

Zdania na temat samotnych matek podzielone

Marzanna: - Mój sąsiad wynajął ludziom z dziećmi i jest załatwiony na cacy, stracił zdrowie, był w sądzie i to on ma szukać im mieszkania, albo dostaną z miasta za kilka lat i nic nie może zrobić, a ona chodzi i się śmieje. Paulina: - Czytam te durne komentarze i nie dowierzam, jacy ludzie są okrutni. Dlaczego wszystkie kobiety są wkładane do jednego worka?! Pobyt w hostelu to nic przyjemnego; ważne, że chcą wyjść na prostą i we dwie szukają mieszkania. Mam nadzieję, że się wam uda, powodzenia dziewczyny. Trzymam kciuki.

Wideo echodnia.eu Świętokrzyskie tulipany