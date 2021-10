Policyjny „Znicz” w Kujawsko-Pomorskiem będzie płonął przez 5 dni. Jedź ostrożnie, byś cało wrócił do domu!

- Akcja potrwa aż pięć dni. Jeśli kierowcy – o co apelujemy – nie wyjadą ą na groby jednego dnia, to ruch rozłoży się płynnie i nie będą się tworzyć zatory, oszczędzimy sobie nerwów i problemów. Gorzej, gdy zmotoryzowani postanowią wybrać się w drogę 1 listopada – mówi kom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Do pracy angażujemy wszystkie dostępne siły i środki – w sumie 431 funkcjonariuszy „drogówki”, ale wspierać ich będą oddziały prewencji, żandarmerii wojskowej oraz straży miejskich i gminnych - w sumie 1403 osób.