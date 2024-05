Pociągiem do Pragi bez przesiadek z Bydgoszczy i Inowrocławia w 2024 roku? Tak, ale czy latem?

Co na to PKP Intercity?

- W sierpniu ubiegłego roku m.in. na pomorska.pl pojawiły się informacje o pociągu z naszego regionu do stolicy Czech. Jest prawie połowa 2024 roku i wciąż nie jeżdżą. Można ustalić, co z nimi? Termin przesunięto? - chce wiedzieć m.in. wspomniana pani Agnieszka, ale takie pytania otrzymywaliśmy już wcześniej.

Bezpośrednio do stolicy Czech z Bydgoszczy i Inowrocławia?

PKP: "Zdziwisz się, jak szybko i wygodnie dotrzesz z nami do stolicy Czech"

„Podróż do Pragi to fascynujące przeżycie dla każdego, kto lubi podziwiać przepiękną architekturę, bawić się w nocnych klubach, dobrze zjeść i napić się regionalnego piwa w swojskich, czy też bardziej ekskluzywnych restauracjach. Co warto zobaczyć w Pradze? Jeśli najdzie Cię ochota na relaks i rekreację, także znajdziesz tu coś dla siebie. Zdziwisz się, jak szybko i wygodnie dotrzesz z nami do stolicy Czech. Szykujcie się na niezapomnianą przygodę!” - tak PKP Intercity zachwalało w sierpniu ubr. wyjazdy do Pragi.