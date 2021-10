Zabytkowe narzędzia i maszyny rolnicze z włocławskiego muzeum przeszły konserwację [zdjęcia] Joanna Maciejewska

We Włocławku zakończono już prace konserwatorskie szesnastu zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych. Do 14 listopada 2021 roku część eksponatów można oglądać na wystawie czasowej w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. W 2022 roku obiekty będą częścią nowej wystawy w skansenie w Kłóbce.