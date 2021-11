Podwyżki kolejnych produktów. Na świecie rośnie apetyt na masło i sery, więc ceny też rosną

- Niedawno kupowałam masło w promocji i za kostkę płaciłam nieco poniżej 4 złotych - mówi klientka marketu w pow. bydgoskim. - Wtedy wydawało mi się, że to kiepska promocja, bo jeszcze nieco wcześniej można było znaleźć oferty poniżej 3 zł za kostkę. A teraz płacę za 200 g masła około 6 złotych, promocji brak. Co to się stało?

Tłuszcze są niezbędnym elementem naszej diety i nie należy się ich bać