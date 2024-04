Pogoda pozwoli nam grillować w majówkę 2024! Tyle zapłacimy za produkty na ruszt

Grillowanie to jedna z najczęstszych form spędzania wolnego czasu Polaków, a majówka rozpoczyna ten sezon. Najpopularniejsze dania to oczywiście kiełbaski i karkówka.

Pogoda na razie nas nie rozpieszcza, ale pojawiła się nadzieja na ciepły weekend majowy i szansa na grillowanie. Taki sprzęt już jest w sprzedaży, sprawdzamy również ceny produktów na ruszt.

Jak co roku o tej porze zaglądamy do koszyka i porównujemy ceny regionalne z tego i poprzedniego roku.

Te produkty na grilla są droższe

Według informacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w kwietniu 2023 roku np. za chleb pszenno-żytni (za 0,5 kg) płaciliśmy na Kujawach i Pomorzu średnio 4,38 zł, w tym to 4,58 zł (tegoroczne najbardziej aktualne pochodzą z marca), mięso wieprzowe (schab środkowy) podrożało niewiele z 26,32 zł/kg do 26,42 zł/kg, ziemniaki z 2,19 zł/kg do 2,68 zł, sok jabłkowy z 4,44 zł/kg do 4,78 zł, mięso wołowe bez kości (z udźca) z 47,45 zł/kg do 47,76 zł. Ponadto droższy jest np. keczup, może 1 zł na słoiczku (6 zł), ale uda się go zapewne kupić taniej w promocji, a musztarda kosztuje podobnie, jak rok temu (ok. 3,5 zł).

Te produkty na ruszt są tańsze

Natomiast m.in. za te produkty na pewno płacimy mniej - kiełbasa wędzona staniała z 32,78 zł/kg do 32,13 zł, kurczęta patroszone z 12,15 zł/kg do 11,24 zł, filety z morszczuka mrożone z z 41,19 zł/kg do 39,20 zł, cebula z 6,20 zł/kg do 4,45 zł.

W przypadku karkówki również radzimy poszukać promocji, ponieważ w sezonie - a taki przed nami! - to mięso może kosztować i ponad 30 zł/kg, i mniej niż 20 zł. Rzucamy okiem na aktualne gazetki sklepowe, gdzie widzimy, że np. w E. Leclercu kosztuje aktualnie 18,99 zł/kg, Twoim Markecie - 20,99 zł/kg czy POLOmarkecie - 22,90 zł/kg. - Przed zbliżającym się startem sezonu grillowego, sprawdzamy ceny poszczególnych produktów. W tym roku grill może być tańszy niż rok temu, jeśli wrzucimy na ruszt drób i warzywa. Więcej zapłacimy wybierając opcje premium – cielęcinę i ryby, a najwięcej, stawiając na klasykę – kiełbasę. W górę poszły też ceny niezbędnych na grillu napojów i alkoholu - komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.

Akcesoria grillowe - co i za ile?

W sklepach jest są już od jakiegoś czasu do kupienia akcesoria do grilla. I tak np. kilogram węgla pod ruszt kosztuje 9,99 zł, litr podpałki - 9,99 zł, podpałka w kostkach - 2,99 zł za opakowanie.

Zaś w Lidlu m.in. sztućce do grilla kupimy za 9,99 zł (sztuka), ruszt ze stali szlachetnej - za 38,99 zł (sztuka), tacki, patelnia czy specjalne koszyczki - za 39, 99 zł (komplet). Gdy zechcemy kupić nowego grilla to wydatek od kilkudziesięciu do kilkuset złotych (zależy od materiałów użytych do produkcji).

Przy okazji przypominamy, że przed majówką pójdziemy na zakupy w niedzielę, bo ta 28 kwietnia jest handlowa.

Co z pogodą na weekend majowy?

Mamy dobre wieści. Teraz nas raczej nie rozpieszcza, ale... - Na teraz wygląda, że długi weekend nie będzie już zimny i opadów też nie będzie zbyt dużo, choć na wiarygodne szczegóły jest jeszcze za wcześnie. Niemniej uważam, że w niektóre dni ociepli się do 20 stopni. To będzie typowa dla naszego klimatu majówka, taka na 3 plus lub 4 minus – ocenia toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Gdzie wolno, a gdzie nie wolno grillować?

Przy okazji przypominamy mieszkańcom Kujaw i Pomorza, że są miejsca, w których można grillować i takie, gdzie absolutnie nie wolno tego robić. Zgodnie z przepisami, na terenach leśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozpalać ogniska, chyba że w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Za rozpalenie ogniska lub grilla w takim miejscu w lesie można zapłacić karę nawet do 5 tysięcy złotych. Legalnie można to zrobić na podwórku, tarasie, w ogrodzie i ogródku działkowym. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie.

Kwestia grilla na balkonie w bloku czy kamienicy jest nieco bardziej skomplikowana. Co prawda, ogólnokrajowe przepisy nie zabraniają urządzania grilla na balkonie, gdyż jest on elementem prywatnej posesji, ale grillować nie można już na patio, które jest częścią wspólną, użytkowaną przez wielu mieszkańców. Zresztą, i do balkonu bywa wiele zastrzeżeń.

Jak wydłużyć majówkę?

I na koniec ciekawa informacja: pracownik, który zdecyduje się na trzy dni wolnego - w okresie od 27 kwietnia do 5 maja 2024 roku - będzie mógł odpoczywać aż 9 dni. Pozwoli na to wniosek urlopowy na 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja.

