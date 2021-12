Pogoda w kujawsko-pomorskiem. Cieszmy się białą zimą, bo od środy śnieg zacznie topnieć i szybko zniknie

Za nami piękne Boże Narodzenie, bo w śnieżnej otulinie i przy jaskrawym słońcu. Ostatnie takie święta mieliśmy w regionie w 2010 roku.

W poniedziałek na Kujawach i Pomorzu prognozowany jest 5- stopniowy mróz, a gdzieniegdzie nawet nieco większy. W nocy z poniedziałku na wtorek słupek rtęci spadnie do ok. 7 kresek poniżej zera, zaś we wtorek do 2-3 (także na minusie).