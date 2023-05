Pogotowie rojowe współpracuje ze strażakami. W tym roku w Kujawsko-Pomorskiem mają dużo pracy

W województwie kujawsko-pomorskim straż pożarna dostaje informacje o rojach od 22 kwietnia. - Do dziś (25 maja) takich zgłoszeń było 31 – informuje Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. To oznacza, że rojów w tym roku było w naszym regionie więcej niż 31, ponieważ mieszkańcy często sami zgłaszają je lokalnym hodowcom pszczół.

Nie ma mowy o truciu pszczół

Jacek Paul, prezes Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarskiego w Bydgoszczy rozesłał właśnie wiadomość do prezesów kół pszczelarskich w terenie, żeby wskazali pszczelarzy, którzy chcą zdejmować roje. - Mamy pogotowie rojowe. Numery telefonów do pszczelarzy, którzy się do niego przyłączyli, publikujemy na naszej stronie internetowej i przekazujemy straży pożarnej – wyjaśnia Jacek Paul. - W tym roku wielu pszczelarzy narzeka, że rodziny słabo im przezimowały. Były też zatrucia pszczół w naszym regionie. Pszczelarze, którzy ponieśli straty, najchętniej włączają się w prace pogotowia rojowego, bo nowy rój to okazja do wzmocnienia pasieki.