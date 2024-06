Polscy piłkarze ręczni zaczęli Akademickie Mistrzostwa Świata. Hiszpania jednak mocniejsza

Niestety, szybko okazało się, że to miłe złego początki, bo kolejnych pięć goli zdobyli Hiszpanie i wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Biało-czerwoni ambitnie próbowali gonić, ale czasem za sercem nie szła głowa, bo zdarzały się rzuty z nieprzygotowanych pozycji i proste błędy. Pod tym względem cierpliwie grający Hiszpanie, którzy wykorzystywali każdy błąd polskiej obrony, mieli sporą przewagę i do przerwy wygrywali 17:11.

– To jest początek turnieju. Było widać różnicę, później zaczęliśmy odrabiać straty, przeciwnik musiał wziąć czas, ale niestety to nie wystarczyło. Podnosimy głowę do góry, to jest dopiero początek i mam nadzieję, że się spotkamy w finale. Podchodzimy do każdego meczu o najwyższą stawkę, czy to jest Hiszpania, jak w tym dzisiejszym meczu, czy Indie, czy Brazylia, bardzo poważnie – dodał zdobywca pięciu goli dla Polaków Jakub Tokarz.