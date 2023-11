Potrawy wigilijne - lista 12 potraw wigilijnych. Takie dania królują na świątecznych stołach

Jakie potrawy wigilijne powinny znaleźć się na stole w czasie Wigilii? Tradycja mówi nam, że powinniśmy przygotować 12 potraw wigilijnych. Nie wyobrażamy sobie Wigilii bez karpia, barszczu czy uszek. Jakie jeszcze dania wigilijne przygotowuje się do kolacji wigilijnej?

Potrawy wigilijne. Jakie potrawy na Wigilię?

Nie ulega wątpliwości, że dania na Wigilię powinny być postne. Co prawda, nie ma już zakazu jedzenia mięsa w czasie kolacji wigilijnej, jednak wielu Polaków do tej tradycji przywiązuje dużą wagę.

Wigilia - 12 potraw. Jakie potrawy na Wigilię?

Co znajdzie się na stole wigilijnym zależy od nas oraz od regionu, z jakiego pochodzimy. Również rodziny mają swoje stale praktykowane tradycje, co do potraw, jakie muszą znaleźć się na stole wigilijnym.

Co powinno znaleźć się na wigilijnym stole? Poniżej prezentujemy wybrane potrawy, bez których niektórzy nie wyobrażają sobie kolacji wigilijnej.