Pozwól spędzić święta w domu, nie w szpitalu - komentuje Lucyna Talaśka-Klich

Czasami jednak muszę się w takich sklepach pojawić i z przerażeniem zauważam, że przybywa klientów noszących maseczki pod brodą, którzy pandemię mają w nosie.

Mało tego - coraz więcej kupujących nawet nie udaje, iż stosuje się do jakichkolwiek zaleceń. Niektórzy są wręcz dumni z tego, że idą pod prąd, żyją na swoich zasadach! Przykład? W sklepie dużej sieci handlowej do kasy podchodzi mężczyzna bez maseczki i zaczyna żartować z kasjerki, która ma zasłonięte usta i nos. - Po co pani ta maseczka? - pyta z ironicznym uśmiechem. Kasjerka przypomina, że jest pandemia i trzeba myśleć o innych. On broni swojej teorii: - Pani zobaczy, co się dzieje na meczach. Na stadionach siedzi blisko siebie wielu ludzi bez maseczek ... To w sklepie też nie trzeba nosić.