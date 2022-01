Prezes Anwilu Arkadiusz Lewandowski o Almeidzie, zaległościach finansowych i ambitnych planach

Czy jest szansa na rozwiązanie kwestii Ivana Almeidy przed końcem sezonu?

Sytuacja się nie zmieniła. Rozmawialiśmy kilka razy o kilku rozwiązaniach, ale bez konkretnych efektów. W różnych ligach w różnym momencie zamyka się okienko transferowe i sytuacja może się zmienić w każdej chwili. To kwestia pracy agenta i decyzji samego zawodnika.

Nie ma pan żalu do zawodnika, że ta wasza piękna przecież przygoda kończy się w ten sposób?

Moje odczucia nie mają znaczenia. Jest podpisany dokument i to w zasadzie jest w tym temacie najważniejsze. Gdy tylko pojawią się nowe informacje, to natychmiast je przekażemy.

To z drugiej strony: czy pojawiają się zapytanie z innych innych o świetnie grającego Jonaha Mathewsa?

Nie ma konkretnych zapytań. To nie jest kwestia niepokoju z naszej strony. Cieszymy się, że gracz wystrzelił z formą właśnie w naszym zespole. Jego statystyki to wypadkowa pracy całego sztabu trenerskiego.