Prezydent Włocławka wskazał miejsca, w których możliwe będzie zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka podkreśla, że sytuacja jest trudna.

- Być może się tak wydarzy - oby się to nie stało - że Europa i świat stanie na krawędzi wojny, bo konflikt rosyjsko-ukraiński takie wydarzenia może implikować - zaznacza prezydent Marek Wojtkowski. - Musimy się liczyć z tym, że jeśli by rzeczywiście doszło do otwartego konfliktu zbrojnego, to u granic Polski może pojawić się nawet milion uchodźców wojennych.