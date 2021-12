Prof. Polak: Skala przemocy stosowana przez lokalne SB była niewspółmierna do celów stanu wojennego

Czy z punktu widzenia logistyki przemocy, na naszych terenach akcja wprowadzenia stanu wojennego została przeprowadzona sprawnie?

Nie sądzę, aby można to było tak ocenić. Jeśli celem miało być skłonienie ludzi do zaprzestania manifestacji, można było to osiągnąć znacznie mniejszymi środkami aniżeli brutalne metody siłowe. To było sprzeczne z odgórnymi założeniami. Jeżeli 3 maja w jakimś momencie na obrzeżach Starego Miasta zaczęto atakować ludzi stojących na przystankach, to było to już jakieś szaleństwo. Ale takie rozkazy musiały padać. Celowo eskalowano nastroje, chyba tylko po to, żeby pokazać Warszawie jacy to my jesteśmy ważni, jaką to mieliśmy ciężką robotę do zrealizowania. Zapewne też po to, aby uzyskać efekt strachu, który do pewnego stopnia został uzyskany.