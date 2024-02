Protest rolników. Ciągniki przejadą przez Grudziądz do Białego Boru gdzie odbędzie się akcja protestacyjna. Będą utrudnienia w ruchu

- Nie zgadzamy się z polityką rolną Unii Europejskiej, która doprowadza do likwidacji gospodarstw i zdrowej żywności - apeluje Marek Duszyński z Samoobrony. - Sprzeciwiamy się niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy!

Rolnicy z powiatu grudziądzkiego spotkają się o godz. 8 w Łasinie (przy młynie). Ruszą w kierunku Grudziądza i będą poruszali się DK 16 do Grudziądza. Tutaj w okolicy ronda kardynała Wyszyńskiego (koło nowego McDonalds) przy ul. Paderewskiego spotkać mają się z rolnikami, którzy jechać będą od strony Kwidzyna. Dalej wspólnie pojadą miastem Grudziądz ulicami: Paderewskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, Focha, Włodka, Chełmińską, Szosą Toruńską do Białego Boru.

Z kolei o godz. 8.30 przy CPN Marusza spotka się kolejna grupa rolników z tej części powiatu grudziądzkiego, która ruszy do Grudziądz i wjedzie do miasta od strony ulicy Warszawskiej, dalej Hallera, Bora - Komorowskiego, Chełmińską i Szosą Toruńską do Białego Boru.