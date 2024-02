Zgłoszono 41 protestów. W Bydgoszczy rolnicy mogą manifestować najdłużej

Na duże protesty zanosi się również w okolicach Torunia. - Grębocin, Lubicz Dolny i Zła Wieś (w pobliżu marketu) - te miejsca lepiej omijać w czasie protestów - mówi pan Tomasz, współorganizator protestów w pow. toruńskim. - Tym bardziej, że są one zgłoszone na 48 godzin.

Przez co najmniej dobę rolnicy będą manifestować m.in. na węzłach np. w podbydgoskim Tryszczynie, w Białych Błotach, Pawłówku, w okolicach Żołędowa i Osielska oraz na drodze krajowej prowadzącej z Bydgoszczy do Inowrocławia. Protest np. w Bydgoszczy został zgłoszony na 7 dni!

Jak wynika z informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do 19 lutego zgłoszonych zostało 41 protestów lub zgromadzeń w naszym województwie, z udziałem ponad 12 tys. osób.

Czy rzeczywiście protesty potrwają tak długo? - To będzie zależało od determinacji rolników - usłyszeliśmy.

Biała kartka za szybą pozwoli na przejazd. Byle uczciwie!

- Tak jak obiecywaliśmy, będziemy przepuszczać samochody, którymi jadą np. osoby chore do szpitali - mówi Jan Kaźmierczak, prezes Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników.

- Rozumiemy także, że nawet w czasie blokad muszą dojechać opiekunki zajmujące się osobami chorymi, więc one również będą mogły przejechać - dodał Skalski. - Radzimy, by w takiej sytuacji położyć za szybą białą kartkę. Będzie to znak dla protestujących, że takie auto musi przejechać. Mamy jednak nadzieję, że nikt nie będzie nadużywał naszego zaufania i próbował oszukać protestujących.