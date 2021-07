Przejazdy kolejowe pod szczególnym nadzorem. Jeden z nich oddano właśnie w Bydgoszczy

Zobacz wideo: To musisz wiedzieć przed wyjazdem na wakacje.

Od 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim za ok. 12 mln zł zmodernizowano blisko 30 skrzyżowań dróg z torami. Nowe urządzenia, nawierzchnia, oświetlenie oraz system obserwacji i rejestracji zdarzeń są wsparciem dla kierowców i zabezpieczeniem dla pasażerów.

W ciągu doby przejeżdża tędy (to odcinek linii kolejowej nr 18 Bydgoszcz Łęgnowo – Bydgoszcz Wschód) ok. 80 pociągów pasażerskich i towarowych. Roboty pochłonęły prawie 2,2 mln zł ze środków PLK.

- Dzięki nowym urządzeniom przejazd będzie zamknięty krócej o około 2 minuty, co usprawni ruch pojazdów w tej części miasta, w tym samochodów ciężarowych jadących do miejscowych przedsiębiorstw. Poprawi się także bezpieczeństwo osób przechodzących przez tory – zapewnia Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA .

Tylko w latach 2020 – 2021 nowe urządzenia przejazdowe zamontowano m.in. na przejazdach przy stacji Bydgoszcz Wschód, Laskowice Pomorskie oraz przystanku Suchatówka . Z wyremontowanych nawierzchni dróg na przejeździe oraz drogach dojazdowych kierowcy korzystają m.in. we Włocławku, Pakości, Pruszczu i Osiu . W sumie PLK wyremontowały ze środków własnych w naszym regionie prawie 30 przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych za blisko 10 mln zł netto.

Ze statystyk wynika, że za 99 proc. niebezpiecznych sytuacji na przejazdach odpowiadają kierowcy. Są one wynikiem brawury, nieuwagi i pośpiechu. Rozsądek i zasady bezpieczeństwa mogą temu zapobiec.

To od zachowania kierowcy na przejeździe zależą konsekwencje dla podróżnych w pociągu oraz pozostałych użytkowników ruchu drogowego. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na przejazdach to: ignorowanie znaku stop, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu, niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach.

Żółta naklejka może uratować życie

Na urządzeniach przejazdowych przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy umieszczona została Żółta Naklejka PLK. To proste i skuteczne narzędzie podnoszące poziom bezpieczeństwa na przejazdach.