Budżetówka chce odmrożenia płac. „Solidarność” w Kujawsko-Pomorskiem zapowiada protest

- To dopiero przygotowanie do akcji protestacyjnej. Będziemy zachęcać pracowników do wchodzenia w spory zbiorowe z pracodawcami – wyjaśnia Mariusz Kolasiński, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. - Decyzję rządu o zamrożeniu płac w budżetówce uznajemy za krzywdzącą ze społecznego punktu widzenia. Wspiera się opiekę społeczną, zaś ciężko pracujących urzędników, którzy wciąż muszą podnosić kwalifikacje, uzupełniać wiedzę – już nie. Rząd podnosi systematycznie minimalna płacę, a jednocześnie wstrzymuje podwyżki w budżetówce. W efekcie zachodzi zjawisko spłaszczania wynagrodzeń i urzędnicy, którzy muszą mieć odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje są rozgoryczeni.