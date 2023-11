Przepis na barszcz wigilijny. Taki tradycyjny zrobimy na własnym zakwasie AGW

Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę dni, ale jeśli chcemy przygotować w 2023 roku od podstaw prawdziwy, tradycyjny barszcz według przepisu naszych babć, to trzeba szybko zabrać się do pracy! Podstawą jest zakwas, a ten wymaga czasu. Mamy dla Was przepis na wigilijny, czyli postny barszcz z zeszytu babci Krysi.