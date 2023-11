Przepis na karpia w galarecie. Oto najlepszy przepis - idealny na Boże Narodzenie i wigilijny stół

Jak wybrać karpia

Zanim zabierzesz się za karpia w galarecie, uczulamy jak znaleźć najlepszą rybę. Skóra powinna być błyszcząca, a łuski muszą do niej ściśle przylegać. Warto powąchać rybę. Jeśli zależy ci na dobrej jakości, szukaj polskich karpi, które hodowane są na paszach z naturalnych zbóż. Ryby najtańsze z reguły są gorzej karmione. O omijaniu szerokim łukiem ryb nieprzyjemnie pachnących, chyba nie musimy nawet wspominać. Smakosze zdradzają, że idealny okaz powinien ważyć 1,5 kilograma.

Jeśli nie wyobrażasz sobie wigilijnego stołu bez karpia, sprawdź jak go przygotować, by zachwycić domowników. Nie jest to trudne!