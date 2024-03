Przepis na żurek wielkanocny na zakwasie. Zgodnie z tradycyjną recepturą zawsze wychodzi pyszny

Składniki potrzebne do zrobienia żurku:

Zastanawiacie się, czym żurek różni się od białego barszczu? Inna jest baza, czyli zakwas. Ten na żurek robimy z mąki razowej żytniej, a do białego barszczu - z mąki pszennej. Zależnie od regionu Polski żurek jest przygotowywany nieco inaczej.

Przepis na żurek wielkanocny

Jak zrobić zakwas (zakiszony żur)?

To jeszcze prostsze zadanie. Czego potrzebujemy?

Dziś żurek jemy na śniadanie wielkanocne, dawniej towarzyszył Wielkiemu Postowi

"Wstępna środa następuje, Pani matka żur gotuje", mówi polskie przysłowie. Środa wstępna, to Środa Popielcowa. I tu może pojawić się zawahanie - żurek w Środę Popielcową? Ano tak.

Dziś żurek jadamy z kiełbasą i jajkiem, niegdyś najpopularniejszym dodatkiem żuru były ziemniaki okraszone olejem, a gdzieniegdzie śledzie. Tradycje wielkanocne opisuje Grażyna Szelągowska na stronie Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Wyjaśnia, że żur stawał się podstawowym daniem w czasie postu. "Jedzono go na śniadanie, obiad i kolację. Niektórzy nie mogli się doczekać świąt, ponieważ mieli go po prostu dosyć, był symbolem postu. Być może z tego też powodu w folklorze wiejskim utrwaliły się pewne zwyczaje i zachowania obrazujące niechęć do tej potrawy. Kiedy przychodził Wielki Tydzień, a szczególnie Wielki Czwartek, z wielką ulgą urządzano po wsiach „pogrzeb żuru”, opisuje badaczka.