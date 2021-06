Przetarg na sprzedaż Olimpii Grudziądz SA. nie został rozstrzygnięty. Jaki powód?

Co dalej z Olimpią? Prezydent zamierza spotkać się z władzami Olimpia Grudziądz S.A. aby omówić przyszłości funkcjonowania spółki. Ponadto Maciej Glamowski chce prosić Przewodniczącego Komisji Sportu o zwołanie komisji poświęconej tej sprawie i dyskusję z radnymi.

- "Wszystko po to, by pomóc klubowi w tej trudnej sytuacji" – słowa prezydenta Macieja Glamowskiego cytuje w komunikacie rzecznik Ratusza. – "Jednym z możliwych scenariuszy był ten, że nie będzie chętnych na zakup akcji w spółce, czego oczywiście nie chcieliśmy. Ale niejednokrotnie podkreślaliśmy, że w takim przypadku klub i drużyna piłkarska nie pozostaną same sobie. Musimy w najbliższym czasie wspólnie wypracować jak najlepszy model funkcjonowania przed kolejnym sezonem".