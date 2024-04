Przy tych schorzeniach nie wolno jeść ogórków małosolnych. Im mogą one zaszkodzić [19.04.2024 r.]

Ogórki małosolne są poddane procesowi fermentacji mlekowej. Zalewa powstaje z tych samych przypraw, które wykorzystujemy do przygotowania ogórków kiszonych. Różnica jest taka, że proce ten trwa 2-3 dni. Poza walorami smakowymi ogórki małosolne mają bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Przeczytaj: Tak nigdy nie rób ogórków kiszonych. Zobacz nieudane triki - przez te błędy tracą wartości odżywcze

Jedzenie ogórków małosolnych ma pozytywny wpływ na nasz organizm i dlaczego warto je włączyć do swojego jadłospisu. Mają między innymi działanie antyoksydacyjne, dostarczają do organizmu witaminę C, E i K, działają jak priobiotyk, wykazują działanie izotoniczne. Ogórki małosolne pozytywnie wpływają na układ nerwowy. Dzięki zawartości magnezu, potasu i witamin z grupy B mogą poprawiać nastrój i zmniejszać stres.