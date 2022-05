Przydrożne kapliczki na szlakach Kujaw i Pomorza. Zaglądamy do kolejnych miejsc w regionie Marek Weckwerth

Kapliczka w Gogolinku koło Koronowa. Zburzono ją w roku 1939 roku i odbudowano staraniem gromady w roku 1945 Marek Weckwerth Zobacz galerię (7 zdjęć)

Kapliczki to nie tylko miniświątynie i miejsca majowych nabożeństw ku czci Matki Bożej. Wędrowcy zwykli przy nich przystawać, by się przeżegnać, odmówić krótką modlitwę. To także swoiste punkty orientacyjne w terenie, które też miło urozmaicają krajobraz.