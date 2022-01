Ptaki łakomią się na uprawy. Za te straty, rolnik nie dostaje ani złotówki

Temat wraca niczym bumerang, mowa o szkodach w uprawach wyrządzanych przez ptaki będące pod ochroną. Samorząd rolniczy zwrócił się w tej sprawie - ponownie - do Minister Klimatu i Środowiska. Chodzi o to, aby rolnicy mieli prawo do pieniędzy za szkody wyrządzane przez dzikie ptactwo. Mowa choćby o dzikich gęsiach, które dodatkowo są pod ochroną.

- W ostatnich czasie problem ten jednak się powiększa, co związane jest ze znacznym wzrostem populacji ptaków. Ptaki osiadających na polach wyniszczają upraw, wydziobując ziarno lub wybierając młode rośliny. Stado może liczyć nawet kilkaset osobników i doszczętnie zniszczyć uprawę. Obecne mechanizmy zapobiegawcze są niemalże nie skuteczne. Problem ten dotyczy całego kraju, a nie tylko jednego regionu - wskazuje zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.