Radni PiS z Bydgoszczy w obronie mediów publicznych przed siedzibą TVP Bydgoszcz

Radni PiS z Bydgoszczy wysłali pismo w obronie mediów publicznych , które wysłali do Rzecznika Praw Obywatelskich, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i telewizji, Prokuratora Krajowego oraz Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy. W piśmie argumentują aby wyżej wymienione organy stanęły na straży praworządności w obronie mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej i wszczęły postępowanie przygotowawcze celem szczegółowej oceny naruszenia art. 44 ust. 1 ustawy Prawo Prasowe, gdzie chodzi o utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej, co podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

- Już 20 grudnia w Bydgoszczy odbyło się spontaniczne zgromadzenie przed siedzibą lokalnej TVP. Bydgoszczanie i mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego protestowali przeciw zmianom i sytuacji niezgodnej z przepisami ustawy o radiofonii, ustawi o PAP i ustawy o radzie mediów narodowych. Niestety, nie mogli tego zobaczyć w swojej lokalnej telewizji, gdyż sygnał został wyłączony - mimo, że protest był nagrywany przez ekipę TVP 3 Bydgoszcz. To może budzić uzasadnione podejrzenie tłumienia krytyki. Podobna sytuacja miała miejsce z materiałami archiwalnymi, które zniknęły z internetu. Często są to niewygodne dla obecnie rządzących materiały - między innymi tak napisali radni Prawa i Sprawiedliwości we wspomnianym dokumencie.