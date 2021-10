Ratownicy medyczni z Włocławka nie zawarli jeszcze porozumienia ze szpitalem

- Problemem jest stawka, którą oferuje NFZ za dobokaretkę. Otrzymaliśmy informację, jaka ona będzie w czwartym kwartale i w 2022 roku. Niestety nie jest taka, jak mówiono w przestrzeni publicznej i na podstawie, której wszyscy podejmowaliśmy rozmowy z ratownikami . Jesteśmy jednej myśli z ratownikami, że jesteśmy w stanie umówić się co do wartości, których by oczekiwali. Natomiast według stawek, które proponuje województwo (bo pewnie pieniądze na ratownictwo idą przez wojewodę), niestety nie będziemy w stanie zapewnić takiego poziomu finansowania - mówi Karolina Welka, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. - Wystosowaliśmy pismo celem wyjaśnienia tej sytuacji. Wszyscy jesteśmy nią głęboko rozczarowani.