Reflektorem w Mroczę - sprawę medalu Zielińskiego komentuje Adam Willma

No i sprawa najważniejsza - Tarpan Mrocza. Jak dziecku wyjaśnić, że Polak dostał medal olimpijski? To znaczy – że dostał po 9 latach od olimpiady, choć zajął na niej 9 miejsce. Bo to, że sześciu zawodników z lepszym wynikiem było na koksie, nawet w dziecięcej wyobraźni się nie pomieści. A jeszcze trzeba młodemu wyklarować, że ten sam polski mistrz tez szuflował koks, tyle że cztery lata później, na igrzyskach w Rio (ponoć do witaminek mu dosypali). Ech… z dwojga złego niech już bachor ogląda współczesne wersje bajek Disneya.