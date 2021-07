Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pyta inwestora, czy do nowej spalarni w Bydgoszczy trafią śmieci z Kujawsko-Pomorskiego Wojciech Mąka Maciej Czerniak

Nie ma jeszcze opinii RDOŚ w sprawie budowy nowej spalarni w Bydgoszczy. Inwestor ma miesiąc, by udzielić odpowiedzi na pytania o szczegóły dotyczące oddziaływania instalacji na środowisko Tomasz Czachorowski

Opinia dotycząca planowanej budowy nowej spalarni odpadów w Bydgoszczy miała zostać wydana już w poniedziałek 5 lipca. We wtorek zamiast opinii do inwestora zostało skierowane kolejne wezwanie do złożenia wyjaśnień.