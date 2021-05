Rewitalizacja Sępólna nabrała tempa. Będą jeszcze większe utrudnienia w ruchu. Zdjęcia z postępów prac

- Obecnie plac jest pokrywany płytami. Przy kościele jest już ich dużo ułożonych. Jest taki pas od ogrodzenia pana Lamparskiego do tego miejsca, gdzie zostały wydobyte ludzkie kości. Przed samym wejściem naprzeciwko drogi asfaltowej jest jeszcze fragment do ułożenia. Nasza prośba do wykonawcy była taka, by do tego czasu ten pas został założony kostką wzdłuż kościoła do drogi przed kostnicą – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski. - Do 29 maja chcemy plac przed kościołem mieć ukończony, łącznie z pierwszą warstwą asfaltu drogi – zaznacza.