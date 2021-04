Rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Potulicach w cieniu pandemii [zdjęcia]

Hitlerowski obóz w Potulicach utworzono w 1940 r. jako obóz przesiedleńczy. Z czasem stał się on obozem pracy, a potem obozem karnym. To miejsce cierpień wielu tysięcy Polaków, którzy więzieni tu byli w nieludzkich warunkach. Szczególnie trudny był los tysięcy dzieci. Wiele z nich w obozie zmarło.

Choć obóz w Potulicach oswobodzony został zimą główne uroczystości rocznicowe od lat organizowane są pod koniec kwietnia. Dlaczego? Bo to miesiąc pamięci narodowej. Tak było również w tym roku, chociaż z powodu pandemii zrezygnowano z udziału wojska, orkiestry, występów uczniów miejscowej szkoły im. Dzieci Potulic oraz przyjazdu licznych grup kombatantów z całej Polski i ich rodzin.

Jak dowiadujemy się z przekazów historycznych - pierwszych Polaków przywieziono do Potulic w 1941 r. Trafili do baraków znajdujących się w dawnej posiadłości hrabiny Anieli Potulickiej. Jesienią 1941 r. zaczęto budować obóz. Dwa lata późnej liczył on już 30 baraków. Przewinęło się przez nie kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków, głównie rodziny z dziećmi.