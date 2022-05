Roko Rogić zostanie w Twardych Piernikach? - To były jedne z najlepszych miesięcy w mojej karierze

W połowie sezonu dołączył pan do nowej drużyny. Zwłaszcza dla rozgrywającego to nie jest łatwe wyzwanie.

To było dla mnie jedno z najfajniejszych doświadczeń w całej koszykarskiej karierze, mogę to porównać do mistrzostwa mojej rodzimej ligi z Ciboną Zagrzeb. Od pierwszych dni w Toruniu to było prawdziwe szaleństwo. Przyjechaliśmy z Danielem do Polski, zaliczyliśmy zaledwie jeden trening przed wyjazdem do lidera tabeli ze Słupska i pokonaliśmy go! Wtedy już czułem, że możemy dokonać fajne rzeczy do końca sezonu. Bardzo mi pomogło, że koledzy z drużyny, kibice, całe miasto powitali nas bardzo serdecznie i od razu czułem się tu jak w domu.

Gdy skończył się pana kontrakt na Węgrzech Twarde Pierniki akurat szukały kogoś na miejsce Maurice'a Watsona. Decyzja zapadła szybko?

Miałem dwie lub trzy interesujące propozycje z Polski, a jeszcze czekałem na jedną konkretną propozycję z Francji, ale to zaczęło się przeciągać. Trener Skelin od pierwszej rozmowy podkreślał, że bardzo chce mieć mnie w drużynie. Nie mieliśmy okazji wcześniej współpracować, ale wzbudza zaufanie. Bardzo dokładnie wyjaśnił mi moją rolę i czego ode mnie oczekuje w Toruniu, bardzo mi to odpowiadało. Czułem, że to dobra okazja dla mnie i to się potwierdziło. Decyzja o kontrakcie w Toruniu była pod każdym względem trafiona.