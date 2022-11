Rolnik z Korytowa zamienił chów trzody chlewnej na chów ślimaków. Popyt na ślimaki rośnie i produkcja się opłaca

Marcin Łabuz z Korytowa (gmina Bukowiec, powiat świecki) hoduje ślimaki. - W moim gospodarstwie zwolniły się budynki, bo zrezygnowałem z trzody chlewnej, gdy ceny wieprzowiny spadły do 3,20 zł za kilogram. Kupiłem 75 kilogramów reproduktorów ślimaka i rozpocząłem nową produkcję. Po czterech latach nie mogę narzekać. Chów ślimaków nie wymaga tyle sił, co chów trzody, bo zajmuje pół roku – zauważa rolnik.

Pan Marcin hoduje ślimaki Helix Aspersa Maxima. Gatunek ten został sprowadzony do Europy z Afryki Północnej. Ich śluz wykorzystuje się do produkcji kosmetyków, ponieważ zawiera związki leczące choroby skórne, m. in. kolagen, witaminy, antybiotyki i elastynę. Tuszki ślimaków mają wielu miłośników, również ze względu na cenne właściwości odżywcze, m. in. białko, magnez, wapń, cynk, miedź i jod.