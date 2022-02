Larwy na talerzu? Na Festiwalu Smaku w Grucznie mogą być podawane w formie pulpetów Agnieszka Romanowicz [email protected]

Owady to zdrowa alternatywa, źródło białka, składników mineralnych, cennych tłuszczy, wapna, żelaza i cynku. Mogą zastępować wołowinę czy drób i rzadko przenoszą choroby odzwierzęce na ludzi. Archiwum Polska Press

- Łatwo sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy podali na talerzu larwy zamiast schabowego. Teraz nie jesteśmy na to gotowi, ale jak zapanuje moda na jedzenie owadów i wiedza o bezpieczeństwie tej żywności stanie się powszechna, możemy mieć na Festiwalu Smaku w Grucznie stoisko serwujące klopsy z larw – uważa Wiesław Karpusiewicz, współorganizator tej imprezy.