Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów [11.05.2024]

Rossmann wycofuje produkt i ostrzega klientów

Te produkty zostały wycofane z drogerii Rossmann - ważny komunikat dla klientów Rossmanna

GIS potwierdza, że firma Nutricia Polska Sp. z o.o. niezwłocznie podjęła działania, by wycofać ww. partię produktu ze sprzedaży. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Rodziców, którzy zakupili produkt z ww. partii produkcyjnej, prosimy o niepodawanie go dzieciom i zwrócenie go do drogerii , w której został dokonany zakup. Otrzymają oni pełny zwrot wartości zakupu produktu - bez konieczności okazania dowodu zakupu - informuje Rossmann.

Te produkty zostały wycofane też ze sklepów Biedronka i Lidl. Oto lista ogłoszona przez GiS

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje kolejne ostrzeżenia dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia! Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano listę produktów, które nie nadają się do spożycia i użytkowania. Zobacz teraz w naszej galerii, czego lepiej nie kupować:

Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej - zobacz koniecznie: