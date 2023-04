Równym krokiem przez Kujawy i Pomorze ku wiośnie. Nie zatrzyma jej atlantycki niż

We wtorek termometry wskazały nawet 16 stopni Celsjusza, ale już po południu nadciągnęły chmury, z których popadało, zagrzmiało i zdecydowanie ochłodziło się. Na środę i czwartek maksymalne wskazania mówią już tylko o 12 stopniach w najcieplejszym momencie dnia.

Za kilka dni przyjdzie wyż

- Generalnie obserwować będziemy i odczuwać powolne postępy wiosny, co zawdzięczać będziemy wyżowi znad południowo-wschodniej Europy, zwłaszcza znad Ukrainy i Rosji – kontynuuje Rafał Maszewski. - Ten południowo- wschodni kocioł dopiero rozgrzewa się, dzieje się to powoli, więc na razie na wysokie temperatury nie można liczyć. Gdybyśmy to było już lato, z pewnością mielibyśmy upały.