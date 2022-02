Są pieniądze na rozbudowę pasiek w naszym regionie. Do pszczelarzy ma trafić w tym roku 500 rodzin pszczelich z ulami

Do udziału w rozmowach zaprosili przedstawicieli organizacji pszczelarskich z województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie odbyło się wczoraj (3 lutego) w Toruniu, uczestniczył w nim m.in. Jacek Paul, prezes Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy.

- W tym roku Fundusz chce przeznaczyć 300 tys. zł na wsparcie dla pszczelarzy, którzy mają nie więcej niż pięć rodzin. Mowa o pięciuset ulach wraz z pszczołami. Wątpię, że 300 tys. zł na to wystarczy – uważa Jacek Paul.

Tę i inne opinie w sprawie programu organizacje pszczelarskie z regionu muszą złożyć w Funduszu do poniedziałku.

- Zwrócę uwagę na to, że ul kosztuje teraz około 500 zł, odkład 250 zł, a zatem 500 zł na komplet nie wystarczy. Albo liczba rodzin będzie mniejsza, albo wnioskodawca będzie musiał coś dopłacić.

Czasu na regulacje w tej sprawie jest niewiele.

- Nabór do programu planowany jest w marcu, sprzęt ma być już w maju. Chodzi o to, żeby rodziny trafiły do pszczelarzy jak najszybciej, by zdążyły się wzmocnić do jesieni – zwraca uwagę Jacek Paul.